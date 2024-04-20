بايدن يرحّب بمساعدة حيوية لإسرائيل واوكرانيا

رحّب الرئيس الأميركيّ جو بايدن بتصويت مجلس النواب على مساعدة حيوية لأوكرانيا وإسرائيل.



وقال بايدن إنّ حزمة المساعدت البالغة قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار توجّه رسالة واضحة في شأن قوة القيادة الأميركية حول العالم.



وحضّ مجلس الشيوخ على المصادقة عليها في أسرع وقت.