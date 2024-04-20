نتانياهو: المساعدة الاميركية لاسرائيل تدافع عن الحضارة الغربية

اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ تصويت مجلس النواب الاميركيّ على مساعدة عسكرية جديدة لبلاده بمليارات الدولارات هو بمثابة دفاع عن الحضارة الغربية وذلك على خلفية الحرب بين الدولة العبرية و"حماس" وتصاعد التوتر بينها وبين ايران.



وكتب نتانياهو على منصة اكس: "تبنى الكونغرس الاميركيّ للتو بغالبية ساحقة مشروع قانون مساعدة مقدرًا جدًا، يعكس دعمًا ثنائيًا قويًا لاسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية."