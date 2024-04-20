المساعدة الأميركية لأوكرانيا واسرائيل وتايوان ستفاقم الأزمات العالمية

اعتبرت موسكو أنّ المساعدة الاميركية لاوكرانيا واسرائيل وتايوان والتي وافق عليها مجلس النواب الاميركيّ ستفاقم الازمات العالمية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إنّ تقديم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية الى اوكرانيا واسرائيل وتايوان سيفاقم الازمات العالمية: ان المساعدة العسكرية لنظام كييف هي دعم مباشر للانشطة الارهابية."



وأضافت: "في تايوان، انها تدخل في الشؤون الداخلية للصين. في اسرائيل انها طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في المنطقة."