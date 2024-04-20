14 قتيلا في العملية العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية

قُتل 14 شخصا في عملية عسكرية اسرائيلية بدأت مساء الخميس في مخيم نور شمس قرب طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، بحسل الهلال الاحمر الفلسطيني.



وفي وقت سابق، قال الجيش الاسرائيلي انه قتل عشرة اشخاص واعتقل ثمانية آخرين في اطار عملية "لمكافحة الارهاب".



وافاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن الجيش انسحب مساء السبت، بعد 48 ساعة من توغله في المخيم المذكور الذي سبق ان استهدف بعمليات دامية.