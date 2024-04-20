اسرائيل تستدعي سفراء الدول التي أيدت عضوية كاملة لفلسطين في الامم المتحدة

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين أن إسرائيل ستستدعي الأحد سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".



وأكد مارمورستين أن "وزارة الخارجية سوف تستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة لإجراء محادثة احتجاجية".