زعيمة المعارضة الفنزويلية تؤيد المرشح الجديد للإنتخابات الرئاسية

وصادقت المعارضة الفنزويلية الجمعة على ترشيح إدموندو غونزاليس أوروتيا لخوض الانتخابات الرئاسية بدلا من ماتشادو.



ويعتبر دعم ماتشادو لإدموندو غونزاليس أوروتيا ضروريًا لأنها الشخصية المعارضة الأكثر شعبية في فنزويلا.

عبرت زعيمة المعارضة الفنزويليّة ماريا كورينا ماتشادو عن دعمها إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي سمي بديلًا لها لمواجهة الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز.وماتشادو هي المرشحة التي أظهرت استطلاعات الرأي تقدمها لتمثيل المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لعام 2024، لكن الحكومة أعلنت عدم أهليتها.وقالت ماتشادو في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد اتخذنا خطوة كبيرة نحو حريتنا". وأضافت الزعيمة البالغة 56 عامًا: "بات لدينا مرشح يحظى بدعم من الجميع من كل الأحزاب السياسية".