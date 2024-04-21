تحطم طائرتي هليكوبتر لقوات الدفاع الذاتي اليابانية والعثور على جثة وفقدان 7

ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرتين هليكوبتر تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تحطمتا في البحر خلال تدريب ما أدى إلى مقتل واحد على الأقل من أفراد الطاقمين الثمانية.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية ووكالة كيودو أن طائرتين هليكوبتر من طراز إس إتش-60 كانتا تجريان تدريبات مضادة للغواصات مساء السبت بالقرب من توريشيما في مجموعة جزر إيزو النائية قبالة الساحل الجنوبي لوسط اليابان.وبحسب التقارير، لا يزال البحث مستمرًا عن المفقودين من أفراد الطاقمين، وتم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرتين.وذكرت التقارير أن وزير الدفاع الياباني كيهارا مينورو قال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إنه من المرجح حدوث تصادم بين الطائرتين.وفي منشور على موقع إكس، عرض السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.