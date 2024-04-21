حملة ترامب الإنتخابية تجمع 15 مليون دولار تبرعات في آذار

ذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس السبت أنها جمعت 15 مليون دولار في آذار، وهي زيادة كبيرة عن الشهر السابق.



ويتراجع ترامب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات بينما يستعدان للمواجهة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.



ولم يتضح من إفصاحه المالي المقدم إلى لجنة الانتخابات الاتحادية ما إذا كان ترامب قد حقق أي تفوق في معركة جمع التبرعات. ومن المقرر أيضا أن يقدم بايدن تقريرًا عن الوضع المالي لحملته بالنسبة لشهر آذار الماضي.



وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه جمع ما يقرب من 11 مليون دولار في شباط.