إنتخابات رئاسية في 29 حزيران في موريتانيا

تنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في موريتانيا في 29 حزيران ودورة ثانية محتملة في 14 تموز، بحسب مرسوم رئاسي نشر السبت.



ويتوقع أن يكون الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عامًا) الذي يقود منذ 2019 هذا البلد المحوري الشاسع بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وقطب الاستقرار في منطقة الساحل في مواجهة انتشار الجهاديين، المرشح الأوفر حظًا في هذه الانتخابات.



ولم يعلن بعد ترشحه لكن المراقبين لا يشكون في ذلك.