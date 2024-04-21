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الرئاسة الفلسطينية: المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل "عدوان على الشعب الفلسطيني"
أخبار دولية
2024-04-21 | 00:38
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الرئاسة الفلسطينية: المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل "عدوان على الشعب الفلسطيني"
أعلنت الرئاسة الفلسطينية السبت أن ما أقره مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل يمثل "عدوانًا على الشعب الفلسطيني".
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "الأموال أرقام ستترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة"، واصفًا ذلك بأنه "تصعيد خطير".
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