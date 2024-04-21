كوريا الجنوبية تحتج على إرسال الزعماء اليابانيين قرابين لضريح ياسوكوني

احتجت كوريا الجنوبية اليوم الأحد على قيام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بإرسال قربان إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو، وعبرت عن "خيبة أمل عميقة"، مطالبةً الزعماء اليابانيين بإظهار الندم على ماضي البلاد في زمن الحرب.



وتعتبر بكين وسول الضريح رمزًا للعدوان العسكري الياباني السابق لأنه يضم 14 من قادة الحرب اليابانيين الذين أدانتهم محكمة الحلفاء كمجرمي حرب من بين 2.5 مليون قتيل حرب أقيم الضريح تكريمًا لهم.



وأدت القرابين التي أرسلها زعماء يابانيون في السابق إلى احتجاجات من الدولتين.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلًا عن وسائل إعلام يابانية أن كيشيدا وبعض أعضاء مجلس الوزراء أرسلوا قرابين إلى الضريح اليوم الأحد في إطار طقوس معتادة في هذه المناسبة.



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن "الحكومة تعبر عن خيبة أملها وأسفهما العميقين لأن الزعماء اليابانيين أرسلوا مرة أخرى قرابين إلى ضريح ياسوكوني أو قاموا بزيارته، وهو ضريح يمجد حرب اليابان العدوانية ويكرم مجرمي الحرب".



وأشارت في بيان إلى أن كوريا الجنوبية تحث الزعماء اليابانيين على "مواجهة التاريخ بشكل مباشر وإظهار التواضع وإبداء التوبة الصادقة"، وهو ما سيكون أساسًا مهمًا لتحسين العلاقات بين البلدين.