مقتل ‭2‬ وإصابة 6 في إطلاق نار في ولاية تينيسي الأميركية

أعلنت الشرطة في مدينة ممفيس في ولاية تينيسي الأميركية أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب ستة آخرون عندما وقع إطلاق نار خلال حفل جماعي في الهواء الطلق في المدينة.



وقالت الشرطة في بيان على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "خلال متابعة التحقيقات، اكتشفنا أن هناك ثمانية ضحايا إجمالً،ا توفي اثنان منهم في مكان الواقعة".



وأوضحت الشرطة أن أحد المصابين لا يزال في حالة حرجة.



وأشارت الشرطة إلى أنها "كانت حفلة جماعية أقيمت بدون تصريح. وكان يشارك فيها من 200 إلى 300 شخص".



ونقلت شبكة (سي.بي.إس نيوز) عن سيرلين ديفيس رئيسة شرطة ممفيس قولها إن الشرطة تبحث عن اثنين على الأقل يشتبه بهما.



وأضافت رئيسة الشرطة "نعتقد أن هناك شخصين على الأقل أطلقا النار خلال هذه الواقعة".



ولم يتسن الاتصال بشرطة ممفيس للحصول على تعليق إضافي.