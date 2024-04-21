تايوان: سنبحث مع الولايات المتحدة كيفية استخدام التمويل الجديد

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها ستناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام التمويل المقدم للجزيرة ضمن حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار معظمها مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل.



والولايات المتحدة هي أهم دولة تدعم وتورد أسلحة لتايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.



وتواجه تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي ضغوطا عسكرية متزايدة من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وترفض حكومة تايوان هذا.



وعبرت وزارة الدفاع التايوانية عن الشكر لمجلس النواب الأميركي على الموافقة على الحزمة التشريعية أمس السبت، قائلة إن هذا يظهر الدعم الأميركي "القوي" لتايوان.



وأضافت الوزارة أنها "ستنسق استخدامات الميزانية ذات الصلة مع الولايات المتحدة من خلال آليات التبادل القائمة، وستعمل جاهدة على تعزيز قدرات الاستعداد القتالي لضمان الأمن القومي والسلام والاستقرار في مضيق تايوان".



وتشكو تايوان منذ عام 2022 من تأخر تسليم الأسلحة الأميركية، مع تركيز المصنعين على توفير الإمدادات لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.