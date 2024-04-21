الهند تعيد الإنتخابات في 11 مركز إقتراع في مانيبور بعد أعمال عنف

ستعيد الهند التي تشهد أكبر انتخابات في العالم التصويت في 11 مركز اقتراع في ولاية مانيبور شمال شرق البلاد اليوم الاثنين بعد تقارير عن أعمال عنف وأضرار لحقت بآلات التصويت في الولاية التي شهدت اشتباكات عرقية على مدى أشهر.



وقال كبير مسؤولي الانتخابات في مانيبور في بيان في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن السلطات الانتخابية أعلنت بطلان التصويت في 11 مركزًا وأمرت بإجراء تصويت جديد فيها.



وشهد يوم الجمعة بدء التصويت لما يقرب من مليار شخص في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.



وبدأت الانتخابات يوم الجمعة في الدولة التي يحق لما يقرب من مليار من مواطنيها التصويت وتستمر حتى الأول من حزيران. ومن المتوقع أن يفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة نادرة بفضل قضايا مثل النمو والرفاهية والأمن والقومية الهندوسية.