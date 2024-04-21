روسيا تصد هجوما صاروخيا مضادا للسفن في سيفاستوبول

أعلن حاكم منطقة سيفاستوبول المعين من قبل روسيا ميخائيل رازفاجييف أن القوات الروسية صدت هجوما صاروخيا مضادا للسفن على إحدى سفنها في ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من اليوم الأحد.



وأفاد رازفاجييف بأن الشظايا المتساقطة تسببت في نشوب حريق صغير تم إخماده على الفور.