حريق في خط لنقل النفط الخام شرقي الفرقلس بسوريا

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، أن حريقا اندلع في خط لنقل النفط الخام شرقي الفرقلس في حمص بسوريا وأن فرق الإطفاء تعمل على إخماده.