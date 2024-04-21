الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش الإسرائيلي: فلسطينيان هاجما جنودًا في الضفة الغربية

أخبار دولية
2024-04-21 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش الإسرائيلي: فلسطينيان هاجما جنودًا في الضفة الغربية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش الإسرائيلي: فلسطينيان هاجما جنودًا في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مهاجمين فلسطينيين حاولا إطلاق النار على جنود وطعنهم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد ورد الجنود بالذخيرة الحية، وذكر راديو الجيش الإسرائيلي إن أحد المهاجمين قتل.

وقال الجيش: "أحد الإرهابيين حاول طعن جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في المنطقة، فردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده". وأضاف: "في الوقت نفسه أطلق الإرهابي الآخر النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده أيضًا".

وشاهد مصور من رويترز جثة في مكان الواقعة عند تقاطع طرق قرب مدينة الخليل الفلسطينية.

ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الفلسطينيين.

أخبار دولية

الإسرائيلي:

فلسطينيان

هاجما

جنودًا

الضفة

الغربية

LBCI التالي
حريق في خط لنقل النفط الخام شرقي الفرقلس بسوريا
روسيا تصد هجوما صاروخيا مضادا للسفن في سيفاستوبول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-04-12

قتيلان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
07:54

تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيليّ ومسلّحين فلسطينيين في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
2024-04-13

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على المستوطن الإسرائيلي "مقتولا" في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-27

الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ يقتحم قرية تل في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:57

مسلحون يقتلون 7 من موظفي الجمارك في غرب باكستان

LBCI
أخبار دولية
06:49

زيلينسكي يعبر عن إمتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية

LBCI
أخبار دولية
06:17

جزر المالديف تجري إنتخابات تحدد مصير العلاقات مع الهند والصين

LBCI
أخبار دولية
06:10

روسيا: سيطرنا على بوغدانيفكا في شرق أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-19

في بلدٍ عربي... تسبب بفقدان بصر زوجته الحامل: ولن تصدقوا ماذا فعل بنفسه!

LBCI
منوعات
2024-04-19

بعد فراق دام 45 عامًا... لقاء مؤثر يجمع رجل بشقيقته! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
17:21

14 قتيلا في العملية العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية

LBCI
امن وقضاء
12:07

توقيف امرأة منطقة برج حمود ودهم منزل مطلوب في بلدة النخلة –الكورة (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

النافعة في جونيه تفتح أبوابها قريباً جداً ... وهذا ما عليكم معرفته عن آلية عودة العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الـwheels قصةُ تحدّ لا تنتهي... كرسي متحرك تحول الى قصة إلهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

BIPOD في نسخته الـ ٢٠: مهرجان جعل من بيروت محطة دولية للرقص المعاصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

روبوت جديد في كاليفورنيا يسهل تشخيص سرطان الرئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الالغام في لبنان خطر قائم والتخلص منه يحتاج الى تمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

أميركا خائفة من الصناعة الصينية في مجال الطاقة الخضراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

في قرى الحدود الجنوبية فواتير الهاتف والكهرباء تنتظر الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد العاصفة في دبي... مبادرات رسمية وخاصة تعيد الحياة للإمارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

وزارة الطاقة تطالب توتال بتقرير الحفر في البلوك رقم ٩

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:43

أمير هذا البلد يُعلن انفصاله عن زوجته بعد 14 عاما من الزواج: "اختارا الانفصال ودياً" (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:00

مصادر "أمل" و"حزب الله" عن بيان بلدية الغبيري: تضمن مبالغات لا مبرر لها (الأنباء الكويتية)

LBCI
فنّ
15:58

نادين الراسي تتعثر وتسقط على الأرض: "فِشّو خلقكُن" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:15

التحكم المروري: تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
منوعات
12:00

آخر تطورات حالة كيت ميدلتون الصحية... هذا ما كشفه خبير ملكي

LBCI
اخبار البرامج
14:31

"غرور عائلة الرحباني ضارب بالسما"... غسان الرحباني يتحدث عن علاقته بعائلته وهذا ما طلبه

LBCI
أخبار لبنان
14:18

ميقاتي يزور الحريري في باريس

LBCI
أمن وقضاء
08:58

ليلى مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More