الجيش الإسرائيلي: فلسطينيان هاجما جنودًا في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مهاجمين فلسطينيين حاولا إطلاق النار على جنود وطعنهم في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد ورد الجنود بالذخيرة الحية، وذكر راديو الجيش الإسرائيلي إن أحد المهاجمين قتل.



وقال الجيش: "أحد الإرهابيين حاول طعن جنود من الجيش الإسرائيلي كانوا في المنطقة، فردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده". وأضاف: "في الوقت نفسه أطلق الإرهابي الآخر النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده أيضًا".



وشاهد مصور من رويترز جثة في مكان الواقعة عند تقاطع طرق قرب مدينة الخليل الفلسطينية.



ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين الفلسطينيين.