قتيل في إعتداء في كابول تبناه تنظيم الدولة الإسلامية

وقع اعتداء بعبوة ناسفة مساء السبت في كابول أسفر عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى وتبناه تنطيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان.



وأعلن المتحدث باسم الشرطة خالد زدران ليل السبت أن "عبوة لاصقة انفجرت تحت حافلة صغيرة في حي كوت سانغي في كابول"، مشيرًا إلى أنه "قتل السائق وأصيب ثلاثة مدنيين آخرين بجروح".



وقال في بيان: "توجهت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقُا".



وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية - ولاية خراسان مسؤوليته عن الاعتداء، مؤكدًا في بيان على تطبيق تلغرام أنه أدى إلى تدمير الحافلة وإصابة نحو عشرة من ركابها وعناصر طالبان.