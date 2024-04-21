تعيين رئيس الوزراء الكويتي المكلف نائبًا للأمير في فترات غيابه

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأحد أن أمرًا أميريًا صدر بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد.