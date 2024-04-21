الرئيس الإيراني سيزور باكستان الاثنين

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان بداية من غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء.



وأشارت الوزارة في بيان، الى أن رئيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية.