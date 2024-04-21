روسيا: سيطرنا على بوغدانيفكا في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم، أن القوات الروسية سيطرت على قرية بوغدانيفكا في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.