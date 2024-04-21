زيلينسكي يعبر عن إمتنانه لإقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية

بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لذلك، معتبرًا أن هذا سيضع نهاية عادلة للحرب مع روسيا.



وقال إن الجنود على الخطوط الأمامية سيشعرون بحجم هذه المساعدات، مشيدًا بدور القيادة الأميركية في الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد.