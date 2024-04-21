مسلحون يقتلون 7 من موظفي الجمارك في غرب باكستان

أفاد مسؤولون في باكستان اليوم، بأن مسلحين مجهولين قتلوا اثنين من موظفي الجمارك في غرب البلاد بعد مقتل خمسة آخرين من موظفي الجمارك في المنطقة نفسها قبل أيام.



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين منذ يوم الخميس، وتقول الشرطة إنها تحقق في الأمر.



وتدهورت الأوضاع الأمنية في مناطق باكستانية تقع على الحدود مع أفغانستان في السنوات القليلة الماضية. وتزايدت الهجمات، التي أعلنت حركة طالبان الباكستانية المتشددة مسؤوليتها عن بعضها، واستهدف معظمها مسؤولين في الشرطة والأمن.



وقال محمد عدنان المسؤول في شرطة المنطقة: "موظفو الجمارك كانوا يضطلعون بعملهم... عندما أطلق مجهولون النار عليهم". وأشار الى أن شخصين أُصيبا وتم تطويق المنطقة الواقعة على طريق سريع مزدحم.



وكشف أن "خمسة موظفين قتلوا قبل ثلاثة أيام بينهم ضابط في إدارة الجمارك في إطلاق نار نفذه مهاجمون في ذات المنطقة وفروا بعدها".



