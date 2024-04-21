تسعة قتلى من عائلة واحدة بينهم ستة أطفال بضربة إسرائيلية على رفح

قتل تسعة أفراد من عائلة واحدة بينهم ستة أطفال بضربة إسرائيلية على منزلهم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأن طائرات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية تعود لعائلة رضوان، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم 6 أطفال في حي تل السلطان.