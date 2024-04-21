خامنئي يشكر القوات المسلحة الإيرانية على الهجوم على إسرائيل

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي شكر القوات المسلحة على الهجوم على إسرائيل في 13 نيسان، قائلا إن الجمهورية الإسلامية أظهرت قوتها بغض النظر عن عدد الأهداف التي تم ضربها.



واستهدفت إيران إسرائيل في هجوم مباشر لأول مرة في 13 نيسان بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة فيما قالت إنه رد على غارة يشتبه أن إسرائيل شنتها على مجمع السفارة الإيرانية بدمشق وأسفرت عن سقوط قتلى في الأول من نيسان.



وأسقطت إسرائيل وحلفاؤها أغلب الصواريخ والطائرات المسيرة وأحدث الهجوم أضرارا طفيفة في إسرائيل.



وقال خامنئي اليوم: "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت أو أصابت هدفها والتي يركز عليها الجانب الآخر، هي مسألة ثانوية وفرعية، والأهم منها إثبات قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية وهذا هو سبب انزعاج الطرف الآخر".



ودوت انفجارات في وقت مبكر الجمعة في مدينة أصفهان الإيرانية خلال ما قالت مصادر إنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران قللت من أهمية الأمر وقالت إنها لا تعتزم الانتقام، وهو رد محسوب فيما يبدو لتجنب نشوب حرب على مستوى المنطقة.



وقال خامنئي: "كل حدث له تكاليف ومكاسب ومن المهم خفض التكاليف وزيادة المكاسب بحنكة، وهذا ما فعلته القوات المسلحة بشكل جيد في التطورات الأخيرة".



وحث قادة الجيش على "مواصلة النضال والتحرك لمواجهة الأعداء وأعمالهم العدائية بالاعتماد على الابتكار والمبادرة".