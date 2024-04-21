تركيا تعتقل 36 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم، أن السلطات التركية اعتقلت 36 شخصا للاشتباه في وجود صلة بينهم وبين تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، وذلك خلال عمليات نُفذت في أربع مناطق.



وذكر يرلي قايا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الشرطة احتجزت مشتبها بهم وُجد أنهم كانوا نشطين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وأنهم ساعدوا في تمويل التنظيم وتزويده بالإمدادات.



وكشف الوزير أن الشرطة صادرت أيضا بنادق عدة ومسدسات غير مرخصة في إطار العمليات.