حماس: المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لإسرائيل "ضوء أخضر للعدوان"

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقة مجلس النواب الأميركي على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بمليارات الدولارات، واعتبرتها بمثابة "ضوء أخضر للعدوان" على الفلسطينيين.



وقالت الحركة في بيان إن هذا الدعم الذي تمّ إقراره السبت "مخالف للقانون الدولي"، معتبرة أنه "رخصة وضوء أخضر لحكومة المتطرفين الصهاينة للمضي في العدوان الوحشي على شعبنا".