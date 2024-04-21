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إجلاء 1300 شخص لإزالة قنبلة من مخلفات القصف الأطلسي في صربيا

أخبار دولية
2024-04-21 | 08:22
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إجلاء 1300 شخص لإزالة قنبلة من مخلفات القصف الأطلسي في صربيا
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إجلاء 1300 شخص لإزالة قنبلة من مخلفات القصف الأطلسي في صربيا

أزال خبراء في مدينة بجنوب صربيا الأحد قنبلة من مخلفات قصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) للبلاد في 1999، بعد إجلاء أكثر من ألف من سكان المنطقة، حسبما أفاد مسؤولون. 
     
وقال المسؤول في وزارة الداخلية الصربية لوكا كوسيتش إن القنبلة التي تزن ألف كيلوغرام أزيلت بنجاح من موقع بناء في مدينة نيش و"يتم نقلها إلى مكان آمن حيث سيتم تدميرها". 
     
وأشار الى أنه جرى إجلاء 1300 من سكان الحي حيث عثر على القنبلة قبل إزالتها منه حفاظا على سلامتهم. وانتشرت قوات من الشرطة ورجال الإطفاء وفرق طبية لضمان نقلها بأمان. 
     
وقال كوسيتش إن القنبلة من طراز "أم كاي -84" (MK-84) وتحتوي على شحنة ناسفة تزن 430 كيلوغراما. 
     
وبدأ الحلف عمليات قصف لصربيا في 24 آذار 1999 من دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استمرت 78 يومًا بهدف إنهاء حملة قمع شنها الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش على الانفصاليين الألبان في كوسوفو. 
     
ووقع أحد أكثر الحوادث دموية خلال الحملة في نيش في السابع من أيار 1999، اذ قُتل أكثر من عشرة أشخاص عندما أسقطت طائرات الناتو قنابل عنقودية على سوق مزدحمة.
     
ووصف الحلف الحادث في ما بعد بأنه كان "خطأ فادحاً". 
     
وتعرضت المدينة للقصف مرة أخرى في 12 أيار بقنابل عنقودية، مما أدى إلى مقتل 11 مدنياً.

أخبار دولية

قنبلة

قصف

حلف شمال الأطلسي

صربيا

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