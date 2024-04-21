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مئات يتجمعون على شاطئ بوندي في سيدني لتأبين ضحايا هجوم أستراليا

أخبار دولية
2024-04-21 | 08:53
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مئات يتجمعون على شاطئ بوندي في سيدني لتأبين ضحايا هجوم أستراليا
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مئات يتجمعون على شاطئ بوندي في سيدني لتأبين ضحايا هجوم أستراليا

تجمع المئات على شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية اليوم الأحد وأضاءوا شموعا مع غروب الشمس لتأبين ستة قتلوا في هجوم بسكين في مركز تسوق ويستفيلد بالمنطقة قبل أسبوع.
 
وقتل جويل كوتشي (40 عاما)، والذي عاني من مشكلات في الصحة العقلية من قبل، خمس نساء وفرد أمن طعنا في مركز التسوق في 13 نيسان قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.
 
وقال أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء الأسترالي للحشد "نفكر في كل من يحاولون التعايش واستيعاب الفراغ المؤلم الذي تركه فقد أحبائهم في حياتهم".
 
وأضاف "إلى الأسر والأصدقاء الذين معنا هنا، وإلى جميع من هم معنا بأرواحهم.. نرجوكم أن تعلموا هذا، وهو أن كل أسترالي يفكر فيكم".
 

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