الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بأي عقوبات أميركية على وحدة "نتساح يهودا"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، أنه لا علم له بأي عقوبات أميركية على وحدة "نتساح يهودا" العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.



وقال الجيش إن "وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي".



وأضاف: "بعد المنشورات حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن الجيش الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فسيتم مراجعته. يعمل الجيش الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون".