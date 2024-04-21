نساء يُحطن البرلمان السويدي بوشاح أحمر احتجاجاً على التقاعس في مواجهة تغيّر المناخ



أحاطت مئات النساء الأحد البرلمان السويدي بوشاح أحمر طويل محبوك يدوياً احتجاجاً على تقاعس الزعماء السياسيين في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وسارت النساء حول البرلمان السويدي استجابة لدعوة حركة "ماثرز ريبيليون" حاملات نحو ثلاثة آلاف وشاح أحمر يبلغ طول كل واحد متراً ونصف متر، لمطالبة السياسيين بالتزام الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند +1,5 درجة مئوية.



وقالت كاتارينا أوتني (41 عاماً) وهي مدربة وأم لصبي يبلغ 4 سنوات "أنا هنا من أجل ابني دينالو وجميع الأطفال. أنا غاضبة وحزينة من السياسيين السويديين الذين يتخذون إجراءات ضد المناخ".



ورفعت النساء خلال التظاهرة لافتات تدعو، م