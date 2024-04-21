زيلينسكي يحث مجلس الشيوخ الأميركي على سرعة إقرار حزمة دعم لكييف

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، بموافقة مجلس النواب الأميركي على حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار لكييف، لكنه دعا واشنطن إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون، ليصبح قانوناً والمضي قدماً في التسليم الفعلي للأسلحة.وقال: إن أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة طويلة المدى أولويات قصوى.وأضاف زيلينسكي، خلال مقابلة في برنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) أن إقرار مشروع القانون سيوجه رسالة قوية إلى الكرملين مفادها أن الولايات المتحدة ستظل مع كييف، وأنها لن تكون "أفغانستان أخرى".وأردف زيلينسكي، "أعتقد أن هذا الدعم سيعزز حقاً من القوات المسلحة الأوكرانية، وستكون لدينا فرصة للانتصار"، لكنه حث المشرعين الأمريكيين مجدداً على سرعة الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ".