مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية الأحد في واقعتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، فيما أكد الجيش أن الفلسطينيين الثلاثة هاجموا عسكريين على نحو منفصل.

