نتانياهو يتوعد بزيادة "الضغط العسكري" على حماس في "الأيام المقبلة"

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بزيادة "الضغط العسكري" على حركة حماس "في الأيام المقبلة"، في محاولة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



وقال نتانياهو في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي "سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة... في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن".



ويلوّح رئيس الوزراء منذ مّدة بشنّ هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون شخص، مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة المقاومة الإسلامية في القطاع.

