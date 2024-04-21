وزير الخارجية البنغلاديشيّ عشيّة وصول أمير قطر: هناك وثائق واتفاقيات ومذكرات جاهزة للتوقيع

يصل أمير قطر إلى العاصمة البنغلاديشية دكا، بعد ظهر الاثنين.

وقال وزير الخارجية البنغلاديشيّ حسن محمود، خلال حديث للصحافة، إنّ إحدى عشرة وثيقة - ستّ اتفاقيات وخمس مذكرات تفاهم - تتعلق بشكل أساسيّ بالاستثمارات الثنائية والقوى العاملة وعمليات الموانئ والتعاون في المسائل القانونية ونقل السجناء المحكوم عليهم، جاهزة للتوقيع.

واعتبر أنّ الزيارة ستكون ذات أهمية كبيرة، نظرًا لأنّ قطر دولة عربية مؤثرة ومصدر مهم لواردات الوقود لبنجلاديش.

وشدّد على أنّها أوّل زيارة رفيعة المستوى إلى بنجلاديش من دولة عربية، منذ أن تولّت الحكومة الحالية للشيخة حسينة المسؤولية، بعد الانتخابات العامة، التي أجريت في 7 كانون الثاني.

وذكر الوزير أن مشاريع الاتفاقيات الستة تتعلق بتجنب الازدواج الضريبيّ والتهرب الماليّ، والتعاون في المسائل القانونية، والنقل البحري للبضائع، وتشجيع وحماية الاستثمار المتبادل، وتبادل المحكوم عليهم، وتشكيل مجلس أعمال مشترك.

وأوضح أنّ مذكرات التفاهم الخمس تتعلق بالقوى العاملة، وإدارة الموانئ، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في شؤون الشباب والرياضة، والتعاون في مجال التدريب الدبلوماسيّ.

وأشار إلى أنّ ملف توظيف المزيد من العمال البنغلاديشيين سيكون موضوعًا واضحًا للمناقشة مع قطر وأنّه سيُسلّط الضوء على تصدير البضائع البنغلاديشية.

وقال وزير الخارجية إنّه من المرجح أيضًا أن يُناقش الوضع الحالي في الشرق الأوسط والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة.

وأضاف: “تقف بنجلاديش دائمًا إلى جانب شعب فلسطين.”