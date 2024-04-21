شارك نحو 2000 شخص في احتجاج في باريس لمناهضة العنصرية و"رهاب الإسلام" والعنف ضد الأطفال.

ونظم المحتجون مسيرة سلمية من حي باربيس المتعدد الأعراق في اتجاه ساحة الجمهورية.

وردّدوا هتافات تذكر بالفتى نائل (17 عامًا)، المنحدر من شمال أفريقيا، الذي قُتل برصاص الشرطة عند

نقطة مرور العام الماضي.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لتلفزيون (بي.إف.إم) التلفزيونية إنّه اختار في البداية حظر المسيرة لأن المنظمين لدى إعلانهم الاحتجاج شبهوا عنف الشرطة الفرنسية بالحرب في غزة.

وشعر أنّ هذه الفعالية ربما تمثل تهديدا للنظام العام.