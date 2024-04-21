الرئيس السوريّ يتحدث عن لقاءات مع الأميركيين بين الحين والآخر

كشف الرئيس السوريّ بشار الأسد عن لقاءات تجري "بين الحين والآخر" مع الولايات المتحدة الأميركية، في وقت يسعى إلى إعادة تعويم نظامه بعد أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية.

وقال الأسد في مقابلة متلفزة أجراها وزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا في القصر الرئاسيّ إنّ أميركا حاليًا بشكل غير شرعيّ تحتل جزءًا من أراضينا وتموّل الإرهاب وتدعم إسرائيل، التي ايضا تحتل أراضينا.

وأضاف الأسد: "لكن نلتقي معهم بين الحين والآخر مع أن هذه اللقاءات لا توصلنا إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير.”

ولم يحدد الأسد مضمون هذه اللقاءات أو على أي مستوى تجري أو من يشارك فيها.