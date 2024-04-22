تأييد واسع في استفتاء الإكوادور لتسليم المطلوبين

وافق غالبية المشاركين في الاستفتاء الذي أجري في الإكوادور الأحد، على تسليم مواطني البلاد المرتبطتين بالجريمة المنظمة الى دول أخرى، وفق ما أعلنت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي ديانا أتاماينت.



وأجاب 65 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء بـ"نعم" على هذا الطرح، وفق ما أفاد المجلس في مؤتمر صحافي.



وأشاد رئيس البلاد دانيال نوبوا بـ"انتصار" في الاستفتاء، لا سيما بشأن هذا البند الذي كان من المقترحات الرئيسية المطروحة على التصويت.



ويثير هذا الإجراء خشية الأشخاص المعنيين بشدة، اذ أنه يمهّد الطريق أمام تسليم مواطني كيتو المرتبطين بالجريمة المنظمة الى دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة، بعدما أصبحت الإكوادور المنصة الرئيسية لتصدير الكوكايين المنتج في كولومبيا والبيرو المجاورتين.