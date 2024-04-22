كوبا تعيد 248 من مواطنيها بعدما علقوا في هايتي

أنهت كوبا عمليات إعادة 248 من مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في هايتي منذ شهرين تقريبا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكوبية في بيان.



وقالت الوزارة إنه "بين الجمعة والأحد نُقل إلى كوبا 248 مواطنا كوبيا كانوا قد سافروا إلى جمهورية هايتي للقيام بأعمال خاصة".



وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها أن ست رحلات جوية تابعة لشركة صانرايز ايرلاينز كانت ضرورية لإجلاء هؤلاء المواطنين الكوبيين الذين هبطوا في كاماغوي (وسط) وسانتياغو دي كوبا (شرق).