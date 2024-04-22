الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتائب حزب الله العراقية تستأنف الهجمات على القوات الأميركية... وأميركا تدمّر قاذفة "للدفاع عن النفس"
أخبار دولية
2024-04-22 | 01:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كتائب حزب الله العراقية تستأنف الهجمات على القوات الأميركية... وأميركا تدمّر قاذفة "للدفاع عن النفس"
اعلنت كتائب حزب الله في العراق إن الفصائل المسلحة العراقية قررت استئناف الهجمات على القوات الأميركية في البلاد نتيجة عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج القوات الأميركية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن.
وقال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز إن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا اليوم الأحد.
وقال المصدران الأمنيان وضابط كبير بالجيش إن شاحنة صغيرة تحمل منصة إطلاق صواريخ على ظهرها كانت متوقفة في بلدة زمار على الحدود مع سوريا. وذكر المسؤول العسكري أن الشاحنة اشتعلت فيها النيران نتيجة انفجار صواريخ لم تطلق فيما كانت طائرات حربية تحلق في السماء.
وأضاف المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر "لا نستطيع الجزم بأن الشاحنة قد تم قصفها من قبل الطائرات الأميركية ما لم نحقق في الحادث". وقال مسؤول أمني متمركز في بلدة زمار إن قوات الأمن العراقية انتشرت في المنطقة وبدأت عملية بحث عن الجناة الذين فروا من المنطقة بسيارة أخرى.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي جهة رسمية مسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، في بيان إن القوات العراقية "شرعت... بعملية بحث وتفتيش واسعة عن عناصر خارجة عن القانون استهدفت... قاعدة للتحالف الدولي بعدد من الصواريخ في عمق الأراضي السورية.. وما زالت تواصل عملية البحث للقبض على الفاعلين لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم".
وقال ضابط بالجيش إنه تم التحفظ على الشاحنة لمزيد من التحقيقات، ويظهر تحقيق أولي أنها دُمرت في غارة جوية. وأضاف الضابط "نحن على اتصال مع قوات التحالف في العراق لتبادل المعلومات حول هذا الهجوم".
في السياق عينه، وردّاً على الهجوم، قال مسؤول أميركي إن مقاتلة تابعة للتحالف دمرت قاذفة صواريخ دفاعا عن النفس بعد أنباء عن هجوم صاروخي فاشل قرب قاعدة للتحالف في سوريا، مضيفا أنه لم يصب أي جندي أميركي.
آخر الأخبار
أخبار دولية
العراقية
تستأنف
الهجمات
القوات
الأميركية...
وأميركا
تدمّر
قاذفة
"للدفاع
النفس"
التالي
سيول وطوكيو تعلنان أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُعتقد أنه "صاروخ بالستي"
كوبا تعيد 248 من مواطنيها بعدما علقوا في هايتي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:49
كتائب حزب الله العراقية تنفي إصدار بيان تعلن فيه استئناف الهجمات على القوات الأميركية
آخر الأخبار
03:49
كتائب حزب الله العراقية تنفي إصدار بيان تعلن فيه استئناف الهجمات على القوات الأميركية
0
آخر الأخبار
2024-01-30
البنتاغون يحجم عن التعليق على قرار كتائب حزب الله وقف العمليات ضد القوات الأميركية ويقول "الأفعال أصدق من الكلمات"
آخر الأخبار
2024-01-30
البنتاغون يحجم عن التعليق على قرار كتائب حزب الله وقف العمليات ضد القوات الأميركية ويقول "الأفعال أصدق من الكلمات"
0
آخر الأخبار
2024-04-08
نصرالله: اتهام حزب الله بخطف منسق "القوات" في جبيل انطلق من احقاد دفينة وما حصل بالامس فضيحة كبرى لحزبي القوات والكتائب اللبنانية وتبين أنهم اصحاب فتن ويبحثون عن الحرب الاهلية
آخر الأخبار
2024-04-08
نصرالله: اتهام حزب الله بخطف منسق "القوات" في جبيل انطلق من احقاد دفينة وما حصل بالامس فضيحة كبرى لحزبي القوات والكتائب اللبنانية وتبين أنهم اصحاب فتن ويبحثون عن الحرب الاهلية
0
أخبار دولية
2024-02-02
فصيل "النجباء" العراقي يتوعد بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-02-02
فصيل "النجباء" العراقي يتوعد بمواصلة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:41
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون توسيع نطاق العقوبات على إيران
أخبار دولية
06:41
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون توسيع نطاق العقوبات على إيران
0
أخبار دولية
06:35
رئيس وزراء باكستان: على الدول الإسلامية إبداء موقف موحد حتى يتم وضع حد للصراع في غزة
أخبار دولية
06:35
رئيس وزراء باكستان: على الدول الإسلامية إبداء موقف موحد حتى يتم وضع حد للصراع في غزة
0
أخبار دولية
05:55
وفاة الصحافي الأميركي تيري أندرسون
أخبار دولية
05:55
وفاة الصحافي الأميركي تيري أندرسون
0
أخبار دولية
05:26
الرئيس التركي يصل الى بغداد في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عقد
أخبار دولية
05:26
الرئيس التركي يصل الى بغداد في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عقد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:55
وفاة الصحافي الأميركي تيري أندرسون
أخبار دولية
05:55
وفاة الصحافي الأميركي تيري أندرسون
0
أخبار دولية
03:49
استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية
أخبار دولية
03:49
استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية
0
خبر عاجل
2024-04-21
التحكم المروري: تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
2024-04-21
التحكم المروري: تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد أنطلياس باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
منوعات
2024-03-25
بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
منوعات
2024-03-25
بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بطل العالم ماكس فرستابن يؤكد هيمنته على بطولة الفورمولا وان عبر جائزة الصين الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بطل العالم ماكس فرستابن يؤكد هيمنته على بطولة الفورمولا وان عبر جائزة الصين الكبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلاسيكو منتظر الليلة بين برشلونة وريال مدريد والفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني للاقتراب من النادي الملكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطوّر مضطرد في الذكاء الإصطناعيّ… فهل تقوَّض العملية الديمقراطية حول العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تطوّر مضطرد في الذكاء الإصطناعيّ… فهل تقوَّض العملية الديمقراطية حول العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الكهرباء.. من الفضاء قريباً ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الكهرباء.. من الفضاء قريباً ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عقوبات أميركية جديدة على النفط الايراني...فهل ستكون فعالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
عقوبات أميركية جديدة على النفط الايراني...فهل ستكون فعالة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم ويلات الحرب في غزة… مقاومة عبر التمسك بحب الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
رغم ويلات الحرب في غزة… مقاومة عبر التمسك بحب الحياة
0
أخبار دولية
13:12
بين واشنطن وتل أبيب.. كسر وجبر!
أخبار دولية
13:12
بين واشنطن وتل أبيب.. كسر وجبر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل يؤشر التصعيد الإسرائيليّ في الضفة إلى مخاوف من أن تصبح غزة ثانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل يؤشر التصعيد الإسرائيليّ في الضفة إلى مخاوف من أن تصبح غزة ثانية؟
0
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
16:37
المقاومة الإسلامية: نؤكّد أنّ الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدونا في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450
آخر الأخبار
16:37
المقاومة الإسلامية: نؤكّد أنّ الطائرة المسيرة المعادية التي أسقطها مجاهدونا في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450
2
آخر الأخبار
17:31
بيان للجيش الإسرائيليّ: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة
آخر الأخبار
17:31
بيان للجيش الإسرائيليّ: غالانت أعرب عن قلقه من أن تكون العقوبات الأميركية المرتقبة بداية لخطوات مماثلة
3
فنّ
07:07
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
فنّ
07:07
بكلمات رومنسية ومميزة... هكذا عايدت جيسي عبدو زوجها بمناسبة عيد ميلاده! (صورة)
4
حال الطقس
02:42
الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...
حال الطقس
02:42
الحرارة تتخطى عتبة الـ ٣٥ ...
5
آخر الأخبار
14:35
إعلام إسرائيلي: نتنياهو هدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات حول التبادل
آخر الأخبار
14:35
إعلام إسرائيلي: نتنياهو هدد خلال اجتماع مجلس الحرب بإخراج كل من يسرب المعلومات حول التبادل
6
منوعات
14:24
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
منوعات
14:24
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
7
آخر الأخبار
09:32
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
09:32
غانتس: نقترب من ساعة الحسم في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
8
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
أخبار دولية
13:07
جبهة لبنان تفرض التحدي الأكبر على إسرائيل...فهل اقتربت ساعة الحسم؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More