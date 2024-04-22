سيول وطوكيو تعلنان أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُعتقد أنه "صاروخ بالستي"

أطلقت كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد بأنه "صاروخ بالستي"، بحسب كل من كوريا الجنوبية واليابان.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا غير محدد في اتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)"، بينما أوردت وزارة الدفاع اليابانية عبر منصة إكس أن "ما يشتبه بأنه صاروخ بالستي تمّ إطلاقه من كوريا الشمالية".