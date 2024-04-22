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الرئيس البولندي يؤكد "استعداد" بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها
أخبار دولية
2024-04-22 | 03:33
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الرئيس البولندي يؤكد "استعداد" بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها
أكد الرئيس البولندي أندريه دودا الإثنين "استعداد" بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي، لنشر أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروس وجيب كالينينغراد.
وقال دودا لصحيفة "فاكت" إنه "اذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك".
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