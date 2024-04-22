مجموعة من المعتمرين هي الأولى من إيران من تسع سنوات توجهت إلى السعودية

ذكرت وكالة أنباء رسمية إيرانية أن مجموعة من المعتمرين هي الأولى من إيران من تسع سنوات توجهت إلى السعودية اليوم الاثنين بعد تحسن العلاقات بين طهران والرياض.



وأشارت وسائل إعلام إيرانية في كانون الأول إلى أن السعودية رفعت القيود التي كانت مفروضة على الإيرانيين لأداء العمرة لكن رحلات الطيران تأجلت حتى الآن بسبب ما وصفتها طهران بأنها "مشكلات فنية".



وتوسطت الصين في اتفاق أبرم في آذار 2023 استأنفت بموجبه إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية الكاملة التي انقطعت عام 2016 بسبب إعدام الرياض لرجل دين شيعي وما تلا ذلك من اقتحام السفارة السعودية في طهران.



وقبل عودة العلاقات، لم يكن باستطاعة الإيرانيين سوى أداء فريضة الحج فقط بموجب حصة محددة. وسيكون بوسعهم الآن الذهاب لأداء مناسك العمرة أيضا.



وشارك السفير السعودي لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي في مراسم توديع 85 معتمرا في مطار طهران الرئيسي.

