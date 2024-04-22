استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية

استقال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية ميجر جنرال أهارون هاليفا، واشار الجيش الاسرائيلي إلى أن هاليفا سيترك المنصب بمجرد تعيين خلف له.



وكان هاليفا قال العام الماضي إنه يتحمل المسؤولية عن إخفاقات المخابرات التي سمحت بالهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.