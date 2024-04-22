برلين تعلن توقيف ثلاثة ألمان يشتبه بتجسسهم لصالح الصين

أعلنت النيابة العامة الألمانية أن المحققين اعتقلوا ثلاثة مواطنين ألمان في غرب البلاد للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين.



وأوضحت النيابة العامة الألمانية في بيان أن الثلاثة الذين عُرِّف عنهم على أنهم هيرفيغ إف، وإينا إف، وتوماس آر، "تدور شبهات كبيرة في أنهم عملوا لصالح جهاز استخباراتي صيني" في وقت ما قبل حزيران 2022.