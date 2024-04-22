إصابة شخصين في عملية دهس في القدس وتوقيف المنفّذَين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة مدنيين اثنين بجروح "طفيفة" في عملية دهس في القدس، وتوقيف شخصين يشتبه بتنفيذهما الهجوم.



ووقع الاعتداء، الذي يتزامن مع التحضير لإجازة عيد الفصح اليهودي التي تبدأ اليوم، في شارع تخيلت مردخاي بالقدس.



وأشارت الشرطة في بيان إلى أنه "ورد قبل وقت قصير بلاغ عن تعرّض مدنيين إثنين للدهس في شارع تيخلت مردخاي في القدس ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة".



وأضافت: "فرّ إرهابيان من مكان الحادث سيرا على الأقدام وتم العثور على سلاح بدائي في طريق هروبهما"، قبل أن تؤكد في وقت لاحق "اعتقال المنفذين اللذين نفذا هجوم الدهس... صباح اليوم".



وبحسب خدمة إسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء)، أدى الهجوم لإصابة شابين في الـ18 و22 من العمر.