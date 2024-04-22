المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة النووية الإيرانية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية.



واعتبر أن مصدر الأزمة في المنطقة هو وجود الكيان الصهيوني والاحتلال الذي استمر على مدى ٧ عقود.



وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن ايران "سترد بشكل صارم على أي إجراءات ضد أراضينا والرد سيشمل الدول التي تساعد الكيان الصهيوني".