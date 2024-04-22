الرئيس التركي يصل الى بغداد في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عقد

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للعراق، في مسعى لاستعادة زخم العلاقات بين البلدين عبر توقيع مجموعة من الاتفاقات تشمل التعاون الأمني ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني والطاقة والتجارة.



وزيارة أردوغان للعراق والمرتقبة منذ فترة طويلة هي الأولى التي يقوم بها زعيم تركي منذ عام 2011 وتأتي بعد سنوات من العلاقات المتوترة على خلفية تكثيف أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يحتمون بمناطق جبلية بإقليم كردستان العراق شبه المستقل.