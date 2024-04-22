وفاة الصحافي الأميركي تيري أندرسون

رئيس وزراء باكستان: على الدول الإسلامية إبداء موقف موحد حتى يتم وضع حد للصراع في غزة

رئيس وزراء باكستان: على الدول الإسلامية إبداء موقف موحد حتى يتم وضع حد للصراع في غزة

الرئيس التركي يصل الى بغداد في أول زيارة رسمية منذ أكثر من عقد