رئيس وزراء باكستان: على الدول الإسلامية إبداء موقف موحد حتى يتم وضع حد للصراع في غزة

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بإيران لاتخاذها موقفا قويا بشأن الوضع الإنساني في غزة، ودعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية هناك.



وحث شريف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي يزور إسلام اباد، الدول الإسلامية إلى إبداء موقف موحد من أجل إنهاء الصراع في غزة.